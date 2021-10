Varane | «La Francia deve acquisire nuovo slancio | vogliamo vincere»

(Di martedì 5 ottobre 2021) “Ovviamente dopo una delusione, la voglia diè ancora maggiore. Giocheremo partite contro squadre molto forti, tra le migliori al mondo.raccogliere questa sfida e dare gioia ai nostri sostenitori. Dobbiamo costruire su questo percorso, continuare a mantenere questa dinamica positiva e, con maggiore successo. Ci sono tutte le qualità in questo gruppo. Sta a noi riuscire a innescare quella fiducia che ci ha permesso di essere campioni del mondo. Sappiamo che ci vuole questa energia”. Queste le parole, come riporta L’Equipe, di Raphael, difensore del Manchester United e della nazionale francese, in vista della semifinale di Nations League dei Blues contro il Belgio.

Difensori: Kimpembe, Varane, Koune, Upamecano, Lucas Hernandez, Dubois, Digne