Uomini e Donne | nella puntata di oggi | torna la mummia | occhi puntati su Armando

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 5 ottobre 2021)didi, martedì 5 ottobre, vedremo che si continuerà a parlare delle esilaranti vicende degli esponenti del trono classico e over. La precedentesi è conclusa con la messa in onda delle esterne di tutti i tronisti. Pertanto, in quella odierna pare verrà lasciato un po’ di spazio L'articolo proviene da KontroKultura.