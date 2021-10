Uomini e Donne, cavaliere sbaglia l’invio del messaggio: brutta sorpresa per Gemma – FOTO (Di martedì 5 ottobre 2021) Brutto colpo per Gemma Galgani che sembrava aver ripreso a sorridere a Uomini e Donne, ma riceve un messaggio sbagliato #UominieDonne pic.twitter.com/KorGCH9c02 — Righetto (@Ri Ghetto) October 5, 2021 Sembrava essere tornato il sereno nella vita di Gemma Galgani, ma subito è sceso nuovamente un temporale. Ad Uomini e Donne, infatti, la dama torinese ha conosciuto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Brutto colpo perGalgani che sembrava aver ripreso a sorridere a, ma riceve unto #pic.twitter.com/KorGCH9c02 — Righetto (@Ri Ghetto) October 5, 2021 Sembrava essere tornato il sereno nella vita diGalgani, ma subito è sceso nuovamente un temporale. Ad, infatti, la dama torinese ha conosciuto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - Lizzie35084630 : RT @federicovizo87: Una donna non è libera di rifiutare un uomo perché rischia lo stupro o l’omicidio. È spaventoso. Fossi donna avrei paur… - JoIloveJu : @vercezebra Ma si, riconosco che pure tante donne sono così ... non ne faccio un discorso di genere ma boh, stiamo… -