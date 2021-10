Stasera in tv andrà in onda John Wick 3 (Di martedì 5 ottobre 2021) Stasera in tv non potete perdervi “John Wick 3”! Cosa succederà all’abilissimo ex sicario di New York? Pronti a scoprire la trama del terzo capitolo? Stasera in tv appuntamento imperdibile su Rai 4! Dalle 21:20 andrà in onda il terzo capitolo di John Wick dal titolo “John Wick 3 – Parabellum“, un film diretto nel 2019 da Chad Stahelski con protagonista Keanu Reeves. Trama L’abilissimo ex sicario di New York, ora si trova ad essere ricercato. Braccato dai cacciatori di taglie che vogliono riscuotere la ricompensa che pesa – ben 14 milioni di dollari – sulla sua testa, fissata dal membro della Gran Tavola, John Wick è in fuga perché ha infranto una regola ... Leggi su zon (Di martedì 5 ottobre 2021)in tv non potete perdervi “3”! Cosa succederà all’abilissimo ex sicario di New York? Pronti a scoprire la trama del terzo capitolo?in tv appuntamento imperdibile su Rai 4! Dalle 21:20inil terzo capitolo didal titolo “3 – Parabellum“, un film diretto nel 2019 da Chad Stahelski con protagonista Keanu Reeves. Trama L’abilissimo ex sicario di New York, ora si trova ad essere ricercato. Braccato dai cacciatori di taglie che vogliono riscuotere la ricompensa che pesa – ben 14 milioni di dollari – sulla sua testa, fissata dal membro della Gran Tavola,è in fuga perché ha infranto una regola ...

