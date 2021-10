Stadi al 100%, ipotesi via libera con Milan-Inter (Di martedì 5 ottobre 2021) Aspettando il 75% si pensa già al 100%. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha provato a fissare una tabella di marcia per l’obiettivo massimo. Il ritorno alla completa normalità in termini di spettatori allo Stadio – spiega La Gazzetta dello Sport – potrebbe essere raggiunto «entro la fine dell’anno». Costa specifica che il discorso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) Aspettando il 75% si pensa già al. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha provato a fissare una tabella di marcia per l’obiettivo massimo. Il ritorno alla completa normalità in termini di spettatori alloo – spiega La Gazzetta dello Sport – potrebbe essere raggiunto «entro la fine dell’anno». Costa specifica che il discorso L'articolo

Advertising

DiMarzio : Il sottosegretario Costa fissa anche un nuovo obiettivo: “Aumentare la capienza degli stadi al 100% entro la fine d… - FBiasin : Bilancio #Inter 20/21: -245,6 mln. di cui: -60 mln botteghino. -50 mln mancati sponsor. -15 mln Joao Mario e Naing… - Agenzia_Ansa : Le nuove misure per gli eventi decise dal Cts: per i cinema e i teatri, ok alla capienza all'80% al chiuso, 100% al… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Stadi al 100%, ipotesi via libera con Milan-Inter: Aspettando il 75% si pensa già al 100%. Il… - Lore2261984 : RT @CalcioFinanza: Stadi al 100%, ipotesi via libera con il derby Milan-Inter -