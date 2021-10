Seduta moderatamente positiva a New York (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 34.147 punti (+0,54%); sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 4.320 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,57%); con analoga direzione, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,53%). La Borsa americana sta quindi mettendo a segno un parziale rimbalzo rispetto al pesante sell-off di ieri, guidato dai ribassi del comparto tech. Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti sanitario (+0,75%), energia (+0,60%) e informatica (+0,60%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+1,26%), Chevron (+1,22%), Nike (+1,10%) e JP Morgan (+0,96%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar, che ottiene -0,69%. Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) –in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 34.147 punti (+0,54%); sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 4.320 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,57%); con analoga direzione, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,53%). La Borsa americana sta quindi mettendo a segno un parziale rimbalzo rispetto al pesante sell-off di ieri, guidato dai ribassi del comparto tech. Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti sanitario (+0,75%), energia (+0,60%) e informatica (+0,60%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+1,26%), Chevron (+1,22%), Nike (+1,10%) e JP Morgan (+0,96%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Caterpillar, che ottiene -0,69%. Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si ...

Ultime Notizie dalla rete : Seduta moderatamente Buongiorno dalla Borsa 5 ottobre 2021 Giornata moderatamente positiva per Francoforte , che sale di un frazionale +0,22%; piccolo passo in avanti per Londra , che mostra un progresso dello 0,43%; seduta senza slancio per Parigi , che ...

Il comparto utility in Italia si muove in territorio positivo (+0,79%), andamento rialzista per Terna Giornata moderatamente positiva per Enel , che sale di un frazionale +0,9%. Tra le medie imprese quotate sul listino milanese , bene Acea , con un rialzo dell'1,14%. Seduta senza slancio per IREN , ...

A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa (Teleborsa) - La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni, confermando la voglia di rimbalzo registrata in avvio di seduta. Un sostegno giunge anche ...

