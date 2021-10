Roma, si fingono clienti, poi rubano le auto: arrestati due 50enni di Pomezia (Di martedì 5 ottobre 2021) Prima si fingevano clienti interessati all’acquisto delle auto, poi mettevano a segno il loro colpo perché l’obiettivo era solo uno: rubare quelle vetture dai concessionari. Le indagini sono partite dopo alcuni furti ai danni di due autosaloni della Capitale e al termine dell’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno identificato e arrestato i due truffatori. Si tratta di due 50enni, entrambi residenti a Pomezia, destinatari di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. Si fingono clienti, poi rubano le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021) Prima si fingevanointeressati all’acquisto delle, poi mettevano a segno il loro colpo perché l’obiettivo era solo uno: rubare quelle vetture dai concessionari. Le indagini sono partite dopo alcuni furti ai danni di duesaloni della Capitale e al termine dell’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno identificato e arrestato i due truffatori. Si tratta di due, entrambi residenti a, destinatari di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, perché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. Si, poile ...

