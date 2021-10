Numerosi sindaci confermati | cinque ballottaggi ELENCO COMUNI PUGLIA Elezioni amministrative | alcuni risultati ufficializzati la mattina dopo | secondo turno il 17 ed il 18 ottobre

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’ufficializzazione del sindaco di Grottaglie rieletto è arrivata pochi minuti prima delle 5 del mattino successivo. Nardòlee mezza. Gallipoli alle sei meno dieci. Cerignola alle 11 ancora senza ufficialità dal sito del ministero dell’Interno, venti orela chiusura delle urne. Fra ipiù grandi in cui si votava ce l’hanno fatta, tra gli altri, al primouscenti di Adelfia, Alberona, Candela, Fasano, Gallipoli, Grottaglie (centrosinistra più M5S ma non Pd) Nardò, Sannicandro di Bari, Triggiano, Vieste.fra cui quelli di Cerignola, Massafra e Noicattaro. Income nel resto d’Italia è andato bene il centrosinistra e il movimento Con si è messo in evidenza, di fatto è un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Numerosi sindaci

Il Riformista

... oltre che per le elezioni regionali , si è votato, infatti, incomuni per il rinnovo deie dei consiglieri comunali. In provincia di Catanzaro si è votato in svariati piccoli ...Fra i Comuni più grandi in cui si votava ce l'hanno fatta, tra gli altri, al primo turno iuscenti di Adelfia, Alberona, Candela, Fasano, Gallipoli, Grottaglie (centrosinistra più M5S ma non ...