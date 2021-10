“Non me l’aspettavo”. Manuel Bortuzzo (e non solo) commosso al GF Vip 6 per la sorpresa (Di martedì 5 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo è stato tra i grandi protagonisti della settima puntata del GF Vip 6. In questi ultimi giorni nella Casa il nuotatore ha vissuto dei momenti di sconforto e accusato anche qualche problema di salute, quindi la sorpresa di Alfonso Signorini in diretta, nella serata di lunedì 4 ottobre 2021. Ma prima, nella Mystery Room, una clip riassuntiva dello stato d’animo di Manuel Bortuzzo che ha commosso studio e pubblico da casa. “Sono due anni che vedo gli altri divertirsi – le parole di Manuel Bortuzzo – Mi rendo conto che chi mi vuole bene mentre si sta divertendo ha il pensiero di dire: ‘Cavolo lì c’è Manuel che sta in disparte’. Ma io voglio fargli capire che sto bene lì. La felicità è un’altra cosa. Io magari non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)è stato tra i grandi protagonisti della settima puntata del GF Vip 6. In questi ultimi giorni nella Casa il nuotatore ha vissuto dei momenti di sconforto e accusato anche qualche problema di salute, quindi ladi Alfonso Signorini in diretta, nella serata di lunedì 4 ottobre 2021. Ma prima, nella Mystery Room, una clip riassuntiva dello stato d’animo diche hastudio e pubblico da casa. “Sono due anni che vedo gli altri divertirsi – le parole di– Mi rendo conto che chi mi vuole bene mentre si sta divertendo ha il pensiero di dire: ‘Cavolo lì c’èche sta in disparte’. Ma io voglio fargli capire che sto bene lì. La felicità è un’altra cosa. Io magari non ...

