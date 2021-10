Nobel per la Fisica a tre scienziati, uno è l'italiano Parisi (Di martedì 5 ottobre 2021) L'italiano Giorgio Parisi è stato insignito oggi del Premio Nobel per la Fisica 2021, con Syukuro Manabe e a Klaus Hasselmann, "per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) L'Giorgioè stato insignito oggi del Premioper la2021, con Syukuro Manabe e a Klaus Hasselmann, "per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - ilpost : Il #Nobel per la #Fisica 2021 è stato assegnato a Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e Giorgio Parisi. Ai primi due p… - GassmanGassmann : Giorgio Parisi, vince il premio Nobel per la fisica!!! ?????? - salorel : RT @marcodifonzo: +++ Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi - lemoon_slice : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA -