Napoli, Manfredi battistrada del laboratorio Pd-M5s (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è una foto che racconta tanto della vittoria della coalizione M5s/centrosinistra a Napoli e di quello che c’è dietro. Luigi Di Maio, Peppe Provenzano, Gaetano Manfredi, Vincenzo De Luca Roberto Fico festeggiano, insieme, la vittoria alle amministrative. L’ex rettore della Federico II - sostenuto da Pd, M5s e da una miriade di civiche - ha raggiunto il 63,09%. Una percentuale che va oltre molte aspettative. Ad analizzarlo bene l’esito delle elezioni partenopee, però, ci dà almeno tre elementi su cui ragionare: Manfredi era il candidato giusto, perché stimato, e ha raccolto un consenso trasversale. L’alleanza ha vinto, non c’è dubbio, ma nessuna delle sue componenti scoppia di salute. Ultimo elemento, ma non per importanza, il fattore De Luca: il presidente della Regione inizialmente non vedeva di buon occhio l’alleanza con i 5 stelle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) C’è una foto che racconta tanto della vittoria della coalizione M5s/centrosinistra ae di quello che c’è dietro. Luigi Di Maio, Peppe Provenzano, Gaetano, Vincenzo De Luca Roberto Fico festeggiano, insieme, la vittoria alle amministrative. L’ex rettore della Federico II - sostenuto da Pd, M5s e da una miriade di civiche - ha raggiunto il 63,09%. Una percentuale che va oltre molte aspettative. Ad analizzarlo bene l’esito delle elezioni partenopee, però, ci dà almeno tre elementi su cui ragionare:era il candidato giusto, perché stimato, e ha raccolto un consenso trasversale. L’alleanza ha vinto, non c’è dubbio, ma nessuna delle sue componenti scoppia di salute. Ultimo elemento, ma non per importanza, il fattore De Luca: il presidente della Regione inizialmente non vedeva di buon occhio l’alleanza con i 5 stelle ...

Advertising

GiuseppeConteIT : A #Napoli con Gaetano Manfredi un risultato davvero straordinario. In questo nuovo corso il Movimento 5 Stelle guar… - you_trend : ?? L'apporto del Movimento 5 Stelle è stato decisivo nella vittoria al primo turno di Lepore a Bologna e di Manfredi… - ADeLaurentiis : A nome di tutto il Calcio Napoli mi complimento con Gaetano Manfredi, nuovo sindaco della città. Manfredi è una fig… - RTrafficante : RT @fattoquotidiano: CALO | Il Movimento vince con Manfredi, ma perde la Capitale e crolla al Nord. L’ex premier: “Siamo poco radicati nei… - Emanuele676 : @AuraZacchi @StefanoSamma7 @you_trend E per l'ennesima volta, no. A Napoli nemmeno ci sarebbe Manfredi senza i 5S.… -