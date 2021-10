Milano, concorsi universitari truccati: indagato l'infettivologo Massimo Galli e altri docenti (Di martedì 5 ottobre 2021) L’infettivologo Massimo Galli risulta indagato per associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti e falso ideologico dalla Procura di Milano in un’inchiesta del Nas dei Carabinieri su concorsi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 ottobre 2021) L’risultaper associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti e falso ideologico dalla Procura diin un’inchiesta del Nas dei Carabinieri su...

