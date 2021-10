Mercato Juve | clamorosa indiscrezione dalla Spagna | big in arrivo a gennaio

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Piste multiple per l’attacco Lantus necessita di un attaccante, non è bastato ad Allegri l’acquisto di Moise Kean. Allora si seguono diverse piste: in pole position c’è Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina classe 2000, che sarebbe il colpo perfetto anche per il futuro vista la giovane età del calciatore. Poi Cherubini lavora anche su Mauro Icardi, da tempo interesse dellantus, sin da quando era capitano dell’Inter. L’argentino non trova il minutaggio desiderato al Paris Saint-Germain e sarebbe più disposto ad andar via rispetto alla sessione estiva dove fu inamovibile. Poi si lavora anche per Lacazette e Aubameyang dell’Arsenal ma, il vero colpo a sorpresa, sarebbe quello che si vocifera nelle ultime ore. Griezmann alla? Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid ai tempi del ...