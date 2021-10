Maneskin | il nuovo singolo è una frecciatina ai francesi

Advertising

milan_esc : RT @ilgiornale: L'8 ottobre la band romana pubblicherà un nuovo brano inedito. Nel testo i Maneskin fanno un chiaro riferimento alle accuse… - ilgiornale : L'8 ottobre la band romana pubblicherà un nuovo brano inedito. Nel testo i Maneskin fanno un chiaro riferimento all… - jonahfuck : RT @MangiaAgnelli: Qualche anno fa a X-Factor cercavo il nuovo Lou Reed. Quest’anno voglio cercare il nuovo Damiano dei Maneskin. Ma so già… - veneziaradiotv : Maneskin e il nuovo singolo “MammaMia” - Cla_Otaku : RT @Giorgio_Vanni: Lo so perché #facebookdown , #instadown e #whatsappdown Perché il pezzo nuovo dei #maneskin , Mamma Mia, ricorda #MyHero… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin nuovo

Da recuperare in vinile: Coldplay La prossima settimana esce "Music of the spheres",album ... per Gianni Bismark e Il Tre, mentre il resto sono ristampe recenti, longseller () e classici ...sono pronti a tornare sulla scena musicale con unalbum di inediti. Per farlo hanno scelto di lanciare ilsingolo " Mammamia ", in uscita il prossimo 8 ottobre. Una canzone dove ...Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica. In "Flop" il rapper non ...Maneskin non si fermano più e nel nuovo singolo in uscita l'8 Ottobre lanciano un messaggio in codice. Scopriamolo..