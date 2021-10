L'astensione dei "non convinti" (Di martedì 5 ottobre 2021) Non c'è in giro tutta questa voglia di voto. La pandemia non rende più viva la democrazia, la addormenta, la scansa, la nasconde sotto il cielo di un autunno piovoso Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) Non c'è in giro tutta questa voglia di voto. La pandemia non rende più viva la democrazia, la addormenta, la scansa, la nasconde sotto il cielo di un autunno piovoso

Ultime Notizie dalla rete : astensione dei Il crollo della Lega e del M5s, il successo monco di Fdi e Pd: chi ha vinto e chi ha perso le elezioni comunali La caduta dei sovranisti, la crescita del Partito Democratico, il MoVimento 5 Stelle al minimo. E l'astensione record. Il primo turno delle elezioni comunali porta con sé risultati e verdetti politici piuttosto ...

Il centro destra è andato fuori strada Macron è stato il vero sconfitto Astensione record del 65%. Fra i giovani raggiunge l'80% Il vero ... il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio... A Bergamo il ...

L'astensione dei "non convinti" il Giornale L'astensione dei "non convinti" Non c'è in giro tutta questa voglia di voto. La pandemia non rende più viva la democrazia, la addormenta, la scansa, la nasconde sotto il cielo di un autunno piovoso ...

La fine ingloriosa dell’era Raggi Al ballottaggio Michetti e Gualtieri di Giovanni Rossi La Capitale va al ballottaggio. Il tribuno radiofonico Enrico Michetti (centrodestra, 31% dei consensi a oltre metà dello scrutinio) e l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ( ...

