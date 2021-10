Juve, due test in allestimento. Spazio alle seconde linee (Di martedì 5 ottobre 2021) La Juve riprenderà gli allenamenti a ranghi ridotti mercoledì pomeriggio. Gruppo più che dimezzato agli ordini di Max allegri, per via della convocazione in nazionale di ben sedici calciatori della ... Leggi su gazzetta (Di martedì 5 ottobre 2021) Lariprenderà glinamenti a ranghi ridotti mercoledì pomeriggio. Gruppo più che dimezzato agli ordini di Maxgri, per via della convocazione in nazionale di ben sedici calciatori della ...

Advertising

_Morik92_ : Ricordo che #Bojinov nel 2017 mi disse che c'erano due ragazzini nel Partizan, #Milenkovic e #Vlahovic, che erano d… - _Morik92_ : La #Juve non era scarsa quando aveva 2pt in 4 partite e non è nemmeno forte con 6pt con due clean sheet in UCL. È u… - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Juve, due test in allestimento. Spazio alle seconde linee - gianlucarossitv : 5.10.2021 Al #TSNMilano con l'ispettore Marfia, che ama la #Juve e la Polizia, anche se le due entità storicamente… - sportli26181512 : Juve, due test in allestimento. Spazio alle seconde linee: Juve, due test in allestimento. Spazio alle seconde line… -