Il premio Nobel per la fisica 2021 va a Manabe | Hasselman e all’italiano Giorgio Parisi

Si è aperta ieri la stagione 2021 dei premi Nobel e oggi l'Accademia reale svedese ha appena assegnato il Nobel per la fisica per metà a Syukyro Manabe, Klauss Hasselman e per metà Giorgio Parisi per i "contributi fondamentali alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi". Il nome di Giorgio Parisi era già inserito nella lista stilata ogni anno a partire dal 1989 dalla società Clarivate Analytics, un elenco diffuso ogni anno e ormai da 32 anni da Clarivate, composto dai ricercatori che hanno maggiormente influenzato la comunità scientifica in quel settore, le cui pubblicazioni scientifiche sono fra le più citate al mondo.

