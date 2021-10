Il Green pass di Pippo Franco è falso? Il suo medico è indagato a Roma (Di martedì 5 ottobre 2021) In un intervento a L’Aria che tira dello scorso settembre lui era stato piuttosto chiaro: «Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire». Ora però sulla Certificazione Verde Covid-19 di Francesco Pippo in arte Pippo Franco, candidato alle elezioni comunali di Roma con la lista civica di Enrico Michetti, qualcosa da dire lo avranno i magistrati. L’attore è infatti uno dei pazienti del medico di base del quartiere Appio-Tuscolano indagato dai carabinieri dei Nas con l’accusa di aver fornito ai suoi pazienti Green pass falsi. O meglio, di aver inserito nel sistema informatico regionale un centinaio di attestazioni non regolari, basate su esenzioni non dovuto o su attestazioni di ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) In un intervento a L’Aria che tira dello scorso settembre lui era stato piuttosto chiaro: «Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho ilma più di questo non voglio dire». Ora però sulla Certificazione Verde Covid-19 di Francescoin arte, candidato alle elezioni comunali dicon la lista civica di Enrico Michetti, qualcosa da dire lo avranno i magistrati. L’attore è infatti uno dei pazienti deldi base del quartiere Appio-Tuscolanodai carabinieri dei Nas con l’accusa di aver fornito ai suoi pazientifalsi. O meglio, di aver inserito nel sistema informatico regionale un centinaio di attestazioni non regolari, basate su esenzioni non dovuto o su attestazioni di ...

Il Green pass di Pippo Franco è falso? Il suo medico è indagato a Roma In un intervento a L'Aria che tira dello scorso settembre lui era stato piuttosto chiaro: "Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire". Ora però sulla Certificazione Verde Covid - 19 di Francesco Pippo in arte Pippo Franco, candidato alle elezioni comunali di Roma con la lista civica di ...

In un intervento a L'Aria che tira dello scorso settembre lui era stato piuttosto chiaro: "Sui vaccini la penso come Montagnier. Ho il Green pass ma più di questo non voglio dire". Ora però sulla Certificazione Verde Covid - 19 di Francesco Pippo in arte Pippo Franco, candidato alle elezioni comunali di Roma con la lista civica di