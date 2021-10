Giorgio Parisi, quando il Premio Nobel si scontrò in tv con Bassetti (che rideva): 'Io so leggere i dati' (Di martedì 5 ottobre 2021) 'No, io leggo i dati " ha risposto Parisi " Guardi che a leggere i dati sono capaci tutti'. 'Abbiamo capito perché va così la campagna vaccinale in Italia " ha insistito Bassetti " C'è qualcuno che ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) 'No, io leggo i" ha risposto" Guardi che asono capaci tutti'. 'Abbiamo capito perché va così la campagna vaccinale in Italia " ha insistito" C'è qualcuno che ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Nobel per la Fisica all'italiano Giorgio Parisi #ANSA - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha espresso grande soddisfazione per il conferimento del #PremioNobel per la fisica al Pr… - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - RosaValetto : RT @RobertoBurioni: Preciso per i più distratti che il premio Nobel è stato conferito a Giorgio Parisi, fisico. Non a Heather Parisi, virol… - lacuocagalante : RT @marcocattaneo: Ho in tendenza Bassetti, Calenda, Pippo Franco e Paragone. Per fortuna Giorgio #Parisi ha vinto il #Nobel per la fisica. -