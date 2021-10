GF Vip, Manuel Bortuzzo prova a lasciare Lulù Salassié: la reazione di lei (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, c’è stato l’ennesimo confronto tra Manuel Bortuzzo, reduce da una lettera molto toccante scritta dall’ex fidanzata Federica, e Lulù Salassié, che avrebbe voluto dormire assieme a lui. Il nuotatore ha provato a lasciare la ragazza, ma lo ha fatto girandoci intorno, senza essere diretto, e alla fine la principessa ha desistito tra le lacrime, pur senza capire che quella con Bortuzzo è una vera e propria rottura, visto che è chiaro a tutti che il ragazzo non la vuole. GF Vip, Lulù Salassié sbotta contro Davide Silvestri Sulla sedicente principessa etiope si abbatte una nuova bufera per una frase pesante ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 ottobre 2021) Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, c’è stato l’ennesimo confronto tra, reduce da una lettera molto toccante scritta dall’ex fidanzata Federica, e, che avrebbe voluto dormire assieme a lui. Il nuotatore hato ala ragazza, ma lo ha fatto girandoci intorno, senza essere diretto, e alla fine la principessa ha desistito tra le lacrime, pur senza capire che quella conè una vera e propria rottura, visto che è chiaro a tutti che il ragazzo non la vuole. GF Vip,sbotta contro Davide Silvestri Sulla sedicente principessa etiope si abbatte una nuova bufera per una frase pesante ...

