GF Vip 2021, Miriana dà della ‘burattinaia’ a Raffaella: «Mi annoia, è pesante. Forse muove i fili di un sacco di gente?» – Video (Di martedì 5 ottobre 2021) Miriana (US Endemol Shine) Nel corso della diretta di ieri del Grande Fratello Vip 2021 si è accesa una nuova rivalità. Le protagoniste assolute di questo nuovo scontro sono Miriana Trevisan e Raffaella Fico, che fino ad ora avevano mantenuto dei rapporti “silenti” all’interno della casa di Cinecittà. Tutto ha preso il via quando Alfonso Signorini ha chiesto a Miriana se si sentisse più rappresentata dal gruppo di Davide Silvestri (e di conseguenza da Soleil, Alex e Nicola) o da quello di Ainett Stephens. La Trevisan non ha esitato a rispondere, accusando Raffaella di impedirle di stare troppo vicino a Francesca Cipriani: “Con Manila e con Ainett ho trovato un incontro. Con le Princess sto benissimo. Raffaella un po’ la sento un ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 5 ottobre 2021)(US Endemol Shine) Nel corsodiretta di ieri del Grande Fratello Vipsi è accesa una nuova rivalità. Le protagoniste assolute di questo nuovo scontro sonoTrevisan eFico, che fino ad ora avevano mantenuto dei rapporti “silenti” all’internocasa di Cinecittà. Tutto ha preso il via quando Alfonso Signorini ha chiesto ase si sentisse più rappresentata dal gruppo di Davide Silvestri (e di conseguenza da Soleil, Alex e Nicola) o da quello di Ainett Stephens. La Trevisan non ha esitato a rispondere, accusandodi impedirle di stare troppo vicino a Francesca Cipriani: “Con Manila e con Ainett ho trovato un incontro. Con le Princess sto benissimo.un po’ la sento un ...

Advertising

mannocchia : Pandora Papers, ecco i tesori nei paradisi fiscali di 35 capi di Stato e di governo e migliaia di vip… - espressonline : ?? ESCLUSIVO - Pandora Papers, ecco i tesori nascosti nei paradisi fiscali di 35 capi di Stato e di governo e miglia… - Agenzia_Ansa : Pandora Papers, svelati i tesori offshore di leader e vip #ANSA - AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 4 ottobre 2021, GF Vip 21.6%, Speciale Porta a Porta 8.5% - kevitanfc : Now playing Italian Disco Mafia - Buona Sera Ciao Ciao ( 2021 Vip Mix) [Official Music Video].mp3 by ! -

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2021 Mattia Santori fa il pieno a Bologna. Flop per Pippo Franco con 32 voti a Roma Oggi, al terzo tentativo, ancora un flop: alle comunali 2021, con oltre 1000 sezioni scrutinate su ... Tra i vip candidati a queste elezioni, può sorridere invece Mattia Santori. Il 34enne fondatore e ...

Programmi Tv stasera martedì 5 Ottobre 2021: Film in live Tv streaming programmazione palinsesto Oggi 5 ottobre 2021 Ci sono tantissimi programmi e fiction da vedere insieme alla famiglia. ...TG5 TELEGIORNALE 13.40 BEAUTIFUL 14.10 UNA VITA 14.45 UOMINI E DONNE 16.10 AMICI 16.40 GRANDE FRATELLO VIP ...

GF Vip, il balletto hot di Miriana Trevisan: la gonna è troppo corta Durante la festa di compleanno di Carmen Russo, la showgirl è stata protagonista di una performance che ha messo in risalto un dettaglio ...

GF Vip 2021, Miriana dà della ‘burattinaia’ a Raffaella: «Mi annoia, è pesante. Forse muove i fili di un sacco di gente?» – Video Nel corso della diretta di ieri del Grande Fratello Vip 2021 si è accesa una nuova rivalità. Le protagoniste assolute di questo nuovo scontro sono Miriana Trevisan e Raffaella Fico, che fino ad ora av ...

Oggi, al terzo tentativo, ancora un flop: alle comunali, con oltre 1000 sezioni scrutinate su ... Tra icandidati a queste elezioni, può sorridere invece Mattia Santori. Il 34enne fondatore e ...Oggi 5 ottobreCi sono tantissimi programmi e fiction da vedere insieme alla famiglia. ...TG5 TELEGIORNALE 13.40 BEAUTIFUL 14.10 UNA VITA 14.45 UOMINI E DONNE 16.10 AMICI 16.40 GRANDE FRATELLO...Durante la festa di compleanno di Carmen Russo, la showgirl è stata protagonista di una performance che ha messo in risalto un dettaglio ...Nel corso della diretta di ieri del Grande Fratello Vip 2021 si è accesa una nuova rivalità. Le protagoniste assolute di questo nuovo scontro sono Miriana Trevisan e Raffaella Fico, che fino ad ora av ...