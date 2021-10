Final destination 5, Era mio padre o John Wick 3? La tv del 5 ottobre (Di martedì 5 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, martedì 5 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “Morgane – Detective geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Cocktail Molotov” e “Uomo di poca fede”. Nel primo, Morgane e Karadec indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola. Nel secondo, Morgane e Karadec si trovano a indagare su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi la vittima è stata investita con la propria automobile. Intanto Karadec, irritato con Morgane per averlo spinto a un’indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Voglio essere un mago!”. Un ... Leggi su bergamonews (Di martedì 5 ottobre 2021) Per la prima serata in tv, martedì 5su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “Morgane – Detective geniale”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Cocktail Molotov” e “Uomo di poca fede”. Nel primo, Morgane e Karadec indagano per chiarire la colpevolezza di un ragazzo, Jonathan, accusato di aver ucciso un surfista. Una trasferta sulla spiaggia di Malo-Les-Bains darà origine a tutta una serie di eventi che porteranno Karadec a infrangere ben più di una regola. Nel secondo, Morgane e Karadec si trovano a indagare su un misterioso duplice omicidio, avvenuto con la stessa modalità: in entrambi i casi la vittima è stata investita con la propria automobile. Intanto Karadec, irritato con Morgane per averlo spinto a un’indagine non ufficiale, si sente in colpa per aver mentito a Céline. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Voglio essere un mago!”. Un ...

