“Dipendenze patologiche: traumi e prospettive”, a Puglianello convegno promosso dal Rotary Club (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNuova iniziativa del Rotary Club Valle Telesina. Questa volta fari puntati sulle Dipendenze patologiche, una tematica sottovalutata, ci cui se ne parla poco e male. L’appuntamento è per venerdì 8 ottobre prossimo, alle ore 18, nella Villa Marchitto di Puglianello. L’incontro, dal tema “Dipendenze patologiche: traumi e prospettive”, avrà per obiettivo un confronto attivo tra la comunità scientifica e la collettività sul delicato fenomeno che durante questo periodo pandemico è notevolmente cresciuto. Gli esperti illustreranno come nasce una dipendenza e quali sono soprattutto i fattori protettivi che una comunità curante può mettere in atto. Dopo i saluti di: Ciro Palma (Presidente Rotary ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNuova iniziativa delValle Telesina. Questa volta fari puntati sulle, una tematica sottovalutata, ci cui se ne parla poco e male. L’appuntamento è per venerdì 8 ottobre prossimo, alle ore 18, nella Villa Marchitto di. L’incontro, dal tema “”, avrà per obiettivo un confronto attivo tra la comunità scientifica e la collettività sul delicato fenomeno che durante questo periodo pandemico è notevolmente cresciuto. Gli esperti illustreranno come nasce una dipendenza e quali sono soprattutto i fattori protettivi che una comunità curante può mettere in atto. Dopo i saluti di: Ciro Palma (Presidente...

Advertising

anteprima24 : ** “Dipendenze patologiche: traumi e prospettive”, a #Puglianello convegno promosso dal Rotary Club **… - ottopagine : Puglianello, c'è il convegno 'Dipendenze patologiche: traumi e prospettive' #Puglianello - news24_city : Dipendenze patologiche, come uscire dall’incubo: esperti nazionali a confronto - FnpLombardia : RT @fnpcislbergamo: FNP CISL entra in campo contro il gioco d’azzardo e le dipendenze patologiche. Si sta mettendo a punto un progetto che… - Shehaphotograp1 : RT @gualtierieurope: La Fondazione @VillaMaraini è una realtà essenziale per la nostra città che opera da oltre 40 anni contro le dipendenz… -