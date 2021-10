Delega fiscale, in corso il Consiglio dei Ministri: si lavora su un testo composto da 10 articoli (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Riordino dell’Iva, riforma del Catasto ma anche interventi sull’Irpef per ridurre il cuneo fiscale e cancellazione dell’Irap. Sono queste le principali misure che in base ad una prima bozza il Governo si prepara a inserire nella legge Delega per la riforma fiscale nel Consiglio dei Ministri in corso in questi minuti a Palazzo Chigi. Possibile anche una fusione fra l’agenzia delle Entrate e quella della Riscossione. La bozza della Delega fiscale approdata in Consiglio dei Ministri è composta da dieci articoli. Irpef. “Ridurre gradualmente le aliquote medie effettive”, è l’obiettivo che il governo ha inserito all’interno del provvediemnto, “anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Riordino dell’Iva, riforma del Catasto ma anche interventi sull’Irpef per ridurre il cuneoe cancellazione dell’Irap. Sono queste le principali misure che in base ad una prima bozza il Governo si prepara a inserire nella leggeper la riformaneldeiinin questi minuti a Palazzo Chigi. Possibile anche una fusione fra l’agenzia delle Entrate e quella della Riscossione. La bozza dellaapprodata indeiè composta da dieci. Irpef. “Ridurre gradualmente le aliquote medie effettive”, è l’obiettivo che il governo ha inserito all’interno del provvediemnto, “anche al fine di incentivare l’offerta di lavoro e ...

