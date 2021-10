Daniele Scardina continua la sua scalata

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 5 ottobre 2021) Quando è entrato nella sala della conferenza stampa,“King Toretto”si è mostrato in una forma molto diversa rispetto a quella che avrei visto due giorni dopo, negli spogliatoi dell’Allianz Cloud di Milano, pronto a salire sul ring all’assalto del vacante titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi, contro il tedesco di origine kazaka Jurgen Doberstein. Cappuccio calato sul volto, sguardo torvo, quasi astioso (in realtà era solo concentrazione), tinto di biondo per l’occasione, si è fatto largo tra i giornalisti come un’ombra, con passi silenziosi, smagrito dal taglio del peso ma agile nei movimenti. Dopo essersi accomodato sullo sgabello vicino al suo avversario,si è rilassato e ha risposto alle domande con naturalezza. Siamo in un palazzo d’epoca di Milano, con vista su Piazza Duomo, e sopra le ...