Covid-19 | risale numero vittime Riaprono discoteche ma con capienza al 35%

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sono 2.466 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 1.612), mentre i decessi odierni sono 50 (ieri 37). E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall'inizio dell'epidemia sono 4.686.109 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, mentre il totale delle, da febbraio 2020, è pari a 131.118. Sono complessivamente 4.464.692 le persone guarite o dimesse, mentre gli attuali positivi sono complessivamente 90.299, pari a -1.797 rispetto a ieri (-871 il giorno prima).Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali sono stati 322.282, ovvero 200.068 in più rispetto ai 122.214 di ieri. Il tasso di positività è in calo, pari allo 0,8 % (l'approssimazione di 0,765%), mentre ieri era pari all'1,3%. Sul fronte del sistema sanitario si registra il segno meno per le degenze. Nei repartiordinari i posti ...

Nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 16674 test effettuati, 272 persone sono risultate positive al Covid 19. L'indice di contagio risale all'1,63%. I morti sono tre (un decesso è avvenuto nei giorni precedenti ma è stato registrato ieri).