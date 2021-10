Corte dei Conti su gestione CDP: soddisfatta mission, sostegno al Paese durante emergenza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nel corso del 2020, nel delicato contesto dell’emergenza pandemica, il Gruppo Cassa depositi e prestiti ha promosso numerose iniziative a supporto dell’economia italiana, mobilitando 38,6 miliardi di euro (+11,6 % rispetto al 2019), sostenendo oltre 100.000 imprese, il 40% delle quali nel Mezzogiorno, e 50 progetti infrastrutturali per 4 miliardi di euro. Sono, inoltre, state autorizzate nuove emissioni di finanza sostenibile (ESG) sui mercati finanziari per 2,5 miliardi di euro. E’ quanto rileva la Relazione sulla gestione della Corte dei Conti, che conferma il ruolo istituzionale di CDP a sostegno delle politiche di sviluppo del Paese e del tessuto produttivo e la costante attenzione alle tematiche relative all’ambiente ed al sociale. La magistratura ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Nel corso del 2020, nel delicato contesto dell’pandemica, il Gruppo Cassa depositi e prestiti ha promosso numerose iniziative a supporto dell’economia italiana, mobilitando 38,6 miliardi di euro (+11,6 % rispetto al 2019), sostenendo oltre 100.000 imprese, il 40% delle quali nel Mezzogiorno, e 50 progetti infrastrutturali per 4 miliardi di euro. Sono, inoltre, state autorizzate nuove ei di finanza sostenibile (ESG) sui mercati finanziari per 2,5 miliardi di euro. E’ quanto rileva la Relazione sulladelladei, che conferma il ruolo istituzionale di CDP adelle politiche di sviluppo dele del tessuto produttivo e la costante attenzione alle tematiche relative all’ambiente ed al sociale. La magistratura ...

