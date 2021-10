Condò e il Milan in Champions | “Poche possibilità di passare | però…”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il noto giornalista Paoloha parlato dellediil turno diLeague per il. Ma c'è un però...

Advertising

sportli26181512 : Condò su Repubblica: 'Pioli sta facendo emergere alcuni giocatori clamorosamente migliorati rispetto a pochi mesi f… - MilanWorldForum : Condò sul duello Milan Inter e sui miglioramenti dei rossoneri QUI -) - MilanLiveIT : ??Paolo Condò esalta i #Milan ma è 'perplesso dal doppio centravanti anziano' - MilanWorldForum : Condò sul duello Milan Inter e sui miglioramenti dei rossoneri QUI -) - MilanWorldForum : Condò sul duello Milan Inter e sui miglioramenti dei rossoneri QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Condò Milan

'Rombo di tuono' - La newsletter sul calcio di Repubblica '10 in' - Il Podcast con PaoloSe non visualizzi la diretta CLICCA QUIDa Sky Paolo, Mara Sangiorgio, Federica Masolin e Nando Orsi. Premio speciale a Sky sport (... scomparso nel 2018, consegnano il riconoscimento all'allenatore delStefano Pioli. All'...