Centrodestra sconfitto, ma... Meloni, un dato pesantissimo: dove FdI triplica i voti, le cifre mutano lo scenario? (Di martedì 5 ottobre 2021) Il Centrodestra, certo, esce male dalla tornata di amministrative. Poche note positive, tra le quali la Calabria e il primo turno a Roma che ha visto Enrico Michetti in vantaggio. E ora inizia l'analisi del voto. E un dato interessante arriva da Milano, città tradizionalmente ostile a Fratelli d'Italia. Ma per Giorgia Meloni, ora, la musica sembra essere cambiata. Parlano le cifre. FdI, infatti, nel capoluogo meneghino sfiora il 10%, fermandosi al 9,9 per cento. Si pensi che alle Comunali del 2016 la Meloni e i suoi presero il 2,4%: sostanzialmente triplicano il loro bottino, con Vittorio Feltri capolista. E Fratelli d'Italia "sfiora" la Lega di Matteo Salvini, che arriva all'11,8%, rispetto al 10,7% incassato nella tornata di cinque anni fa. Anche per questo ...

