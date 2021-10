Cade Conversano e il Fasano approfitta per scappare in testa alla classifica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cade Conversano

Today.it

La 4a giornata di serie A di Pallamano è piena di emozioni: Bressanone supera al fotofinish i Campioni d'Italia in carica. Prime vittorie per Cassano e ...... si spezza il seggiolino della giostra ferito un ragazzo In Puglia Isole Tremiti,dagli scogli ... cocaina nascosta nel reggiseno: arrestata 45enne diCronaca 27 Set 2021 Bari, in ...La 4a giornata di serie A di Pallamano è piena di emozioni: Bressanone supera al fotofinish i Campioni d'Italia in carica. Prime vittorie per Cassano e Trieste ...La Serie A di pallamano maschile è giunta alla sua giornata numero quattro, che ha lasciato in testa alla classifica solamente i pugliesi della Junior Fasano, capaci di sconfiggere 29-24 il Pressano a ...