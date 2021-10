Benevento 5, Collarile: “Emozionato per il debutto in A2, siamo pronti” (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sarà un sabato speciale per il Benevento 5 che farà visita al Cus Molise per il debutto in serie A2. Quell’esordio sognato per un’intera estate si avvicina anche per il direttore generale Antonio Collarile, che si è detto molto Emozionato: “E’ una vigilia particolare, solo il pensiero di poter esordire in A2 mette i brividi perché ci fa capire dove siamo arrivati. Sabato non sarà semplice trattenere l’emozione ma devo dire che già in questa settimana sono molto teso”, ha dichiarato ai canali ufficiali della società. La condizione della squadra sembra buona: “Vedo il mister molto carico e motivato, mi ha trasmesso tanta tranquillità e mi ha detto che l’ambiente è pronto per questo esordio. I ragazzi si stanno allenando bene, con uno staff ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà un sabato speciale per il5 che farà visita al Cus Molise per ilin serie A2. Quell’esordio sognato per un’intera estate si avvicina anche per il direttore generale Antonio, che si è detto molto: “E’ una vigilia particolare, solo il pensiero di poter esordire in A2 mette i brividi perché ci fa capire dovearrivati. Sabato non sarà semplice trattenere l’emozione ma devo dire che già in questa settimana sono molto teso”, ha dichiarato ai canali ufficiali della società. La condizione della squadra sembra buona: “Vedo il mister molto carico e motivato, mi ha trasmesso tanta tranquillità e mi ha detto che l’ambiente è pronto per questo esordio. I ragazzi si stanno allenando bene, con uno staff ...

Advertising

anteprima24 : ** #Benevento 5, #Collarile: 'Emozionato per il #Debutto in A2, siamo pronti' ** - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Il Benevento si prepara all'esordio contro il Cus Molise, Collarile: ''Ancora vigili sul mer… - ottopagine : Mancini assolto: 'Nessuna accusa provata, Collarile e Carapella non credibili' #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Collarile Comunali Benevento: delusioni, sorprese, conferme. Ecco i voti lista per lista ...CASO PANZA MAURIZIO 7 LOLLO AMALIA 5 PECORIELLO EMILIO 2 LANDRO ALFIO 1 PINTO CONCETTA 1 BENEVENTO ...07% MICELI ANGELO 373 PICARIELLO ANTONIO 298 DELLI CARRI DELIA 270 RAZZANO ROSA 269 COLLARILE ...

Elezioni comunali Benevento: segui lo spoglio in diretta. I risultati parziali ...Pasquale Bencardino Massimiliano Bruno Filomena Calandrini Antonella Calicchio Francesco Collarile ...Piscitelli Michela De Falco Martina Varricchio Carmela Romano Ida Mercurio Lucia La tua Benevento ...

Comunali Benevento: delusioni, sorprese, conferme. Ecco i voti lista per lista Ottopagine ‘Sannio Libero’: ‘Scarinzi eletto nel Consiglio Comunale di Benevento’ “L’elezione di Gigi Scarinzi a consigliere comunale di Benevento per la lista “Sannio Libero” è una vittoria importante per tutta la squadra. La lista ha ottenuto un buon risultato con oltre 1200 voti ...

Panathlon Club Benevento, riuscitissima passeggiata lungo il percorso dei gladiatori In occasione della Settimana Europea dello Sport -EWOS 2021-,il Panathlon Club di Benevento, Area 11 Campania, guidato dalla presidente Danila Vitale ha organizzato una passeggiata “Sport e Cultura”ch ...

...CASO PANZA MAURIZIO 7 LOLLO AMALIA 5 PECORIELLO EMILIO 2 LANDRO ALFIO 1 PINTO CONCETTA 1...07% MICELI ANGELO 373 PICARIELLO ANTONIO 298 DELLI CARRI DELIA 270 RAZZANO ROSA 269......Pasquale Bencardino Massimiliano Bruno Filomena Calandrini Antonella Calicchio Francesco...Piscitelli Michela De Falco Martina Varricchio Carmela Romano Ida Mercurio Lucia La tua...“L’elezione di Gigi Scarinzi a consigliere comunale di Benevento per la lista “Sannio Libero” è una vittoria importante per tutta la squadra. La lista ha ottenuto un buon risultato con oltre 1200 voti ...In occasione della Settimana Europea dello Sport -EWOS 2021-,il Panathlon Club di Benevento, Area 11 Campania, guidato dalla presidente Danila Vitale ha organizzato una passeggiata “Sport e Cultura”ch ...