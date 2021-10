Ballottaggi a Roma e Torino, Letta: “Niente accordi di vertice. Saranno i candidati che parleranno agli elettori” (Di martedì 5 ottobre 2021) Per i Ballottaggi “Niente accordi di vertice, sono elezioni per le città, Saranno i singoli candidati che parleranno agli elettori e gli elettori dovranno scegliere, non è il secondo tempo di una partita, il Ballottaggio è tutta un’altra partita. I nostri candidati Saranno convincenti”. Dopo che, a 24 ore dal voto per le amministrative, sono già iniziati corteggiamenti e tensioni sul secondo turno a Torino e Roma, il segretario Enrico Letta è intervenuto al Tg3 per dettare quella che sarà la linea dei dem nelle prossime ore. Il problema è infatti soprattutto per i giallorossi. Nel capoluogo del Piemonte e nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Per idi, sono elezioni per le città,i singolichee glidovranno scegliere, non è il secondo tempo di una partita, ilo è tutta un’altra partita. I nostriconvincenti”. Dopo che, a 24 ore dal voto per le amministrative, sono già iniziati corteggiamenti e tensioni sul secondo turno a, il segretario Enricoè intervenuto al Tg3 per dettare quella che sarà la linea dei dem nelle prossime ore. Il problema è infatti soprattutto per i giallorossi. Nel capoluogo del Piemonte e nella ...

