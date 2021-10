Atalanta, nell’era Gasp 19 gol incassati nei primi 5’. Il record (ma con una sola sconfitta) del 2018/19. Risuona l’allarme (Di martedì 5 ottobre 2021) Gol subìto a freddo, riecco un problema di cui l’Atalanta non sentiva la mancanza. Inter e poi Milan: due partite iniziate male. Lautaro-gol dopo 5’, Calabria addirittura dopo 1’: anzi, dopo 28’’. Quella del rossonero, comunque, non è la rete … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 5 ottobre 2021) Gol subìto a freddo, riecco un problema di cui l’non sentiva la mancanza. Inter e poi Milan: due partite iniziate male. Lautaro-gol dopo 5’, Calabria addirittura dopo 1’: anzi, dopo 28’’. Quella del rossonero, comunque, non è la rete …

Advertising

webecodibergamo : Atalanta, nell’era Gasp 19 gol incassati nei primi 5’. Il record (ma con una sola sconfitta) del 2018/19. Risuona l… - Enri_MPaola : @petitoblu @FrancescoOrdine Ma quali parole sontuose...i fatti dicono che ieri sera x come ha giocato il Milan pote… - Simone33422953 : @ruiu19 @acmilan Ruiu vai a vedere le corse di cavalli che forse è meglio va. Messias è stato intelligente nell'azi… - messina_oggi : Il Milan non si ferma e passa a Bergamo, 3-2 all’AtalantaBERGAMO (ITALPRESS) - L'inarrestabile Milan di Pioli passa… - MasterblogBo : BERGAMO (ITALPRESS) – L’inarrestabile Milan di Pioli passa anche a Bergamo con una vittoria per 3-2 sull’Atalanta c… -