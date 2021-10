Alitalia | Fit-Cisl | Cigs prorogata fino al 2022

Advertising

Fit_Cisl_ENAV : RT @FitCisl: Se davvero l'obiettivo è non ripetere gli errori del passato, occorreva piena discontinuità nelle funzioni di gestione operati… - ferpress : #Alitalia: #Pellecchia (@FitCisl), avviato il confronto ma non basta. Serve definizione di un #CCNL - Ferpress - ferrante_fit : RT @FitCisl: #1ottobre @salvopellecchia : È un primo passo l'assicurazione dei Ministeri competenti @MEF_GOV @MISE_GOV @mims_gov @MinLavoro… - fit_cisl : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra ad #unomattina: Su #Alitalia è inaccettabile che una azienda di Stato rinunci al contratto nazionale collet… - fit_cisl : RT @FitCisl: I piloti di Canadair impiegati dalla Babcock Mcs Divisione Ala Fissa, aderenti alla Fit-Cisl, desiderano esprimere tutta la lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Fit

ilGiornale.it

... perche' non c'e' solo la vertenza, ma e' in crisi l'intero settore'. La sollecitazione arriva dal sindacato- Cisl. Riguardo all'incontro di oggi con i vertici di ITA, il sindacato, in ......si attendono le risorse per pagare l'altra metà degli stipendi dei lavoratori di. Si è ... I sindacati,- Cisl in testa, chiedono all'azienda di rivedere il regolamento aziendale o, in ...“Se davvero l’obiettivo è non ripetere gli errori del passato, occorreva piena discontinuità nelle funzioni di gestione operativa”. È quanto dichiara in una nota Fit-Cisl in merito all’incontro odiern ...Game over, almeno per il momento, sul marchio Alitalia. Nonostante il silenzio dei commissari che non hanno reso noto l’esito della gara per il brand tricolore, non sarebbero arrivate ...