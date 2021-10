A oltre 20 anni da Titanic, è ancora una "Rose" di bellezza autentica (Di martedì 5 ottobre 2021) Compie 46 anni il 5 ottobre l’attrice che forse più di tutte ha sempre avuto un unico obiettivo davanti alla telecamera: mostrarsi veramente per quella che è. Kate Winslet non ha mai avuto paura di farsi vedere al naturale fin dai tempi in cui interpretava Rose di Titanic. Fiera soprattutto del suo fisico mai sottoposto a rigidi standard e delle prime rughe, oggi l’attrice inglese è diventata portabandiera di quell’empowerment femminile che vuole le donne fiere di loro stesse. Kate Winslet, i 46 anni di una star sempre al naturale guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 ottobre 2021) Compie 46il 5 ottobre l’attrice che forse più di tutte ha sempre avuto un unico obiettivo davanti alla telecamera: mostrarsi veramente per quella che è. Kate Winslet non ha mai avuto paura di farsi vedere al naturale fin dai tempi in cui interpretavadi. Fiera soprattutto del suo fisico mai sottoposto a rigidi standard e delle prime rughe, oggi l’attrice inglese è diventata portabandiera di quell’empowerment femminile che vuole le donne fiere di loro stesse. Kate Winslet, i 46di una star sempre al naturale guarda le foto ...

