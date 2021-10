Terza dose per over 18 e immunodepressi, via libera dell'Ema. 'Rischi rari non noti, occorre monitoraggio' (Di lunedì 4 ottobre 2021) L' ha dato il via libera alla somministrazione di dosi 'booster' con vaccino alla popolazione over 18, e di dosi 'addizionali' con vaccini a mRna Pfizer o per i pazienti immunodepressi. Nella ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) L' ha dato il viaalla somministrazione di dosi 'booster' con vaccino alla popolazione18, e di dosi 'addizionali' con vaccini a mRna Pfizer o per i pazienti. Nella ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fauci favorevole alla terza dose di vaccino: 'Drastico aumento del livello di anticorpi sia in giovani sia in anzia… - sole24ore : #Coronavirus, vaccini: per terza dose si userà solo #Pfizer o #Moderna. ?? Vaccini, #Figliuolo:?«Terza dose sarà per… - Agenzia_Ansa : Via libera dell'Ema alla terza dose dei vaccini: può essere somministrata agli immunodepressi almeno 28 giorni dopo… - lauraleghista : - ebarbieri311 : RT @Simone86988935: @a_meluzzi Comunque oltre alle solite fandonie....ha inserito'serve assolutamente la terza dose' quindi hanno incominci… -