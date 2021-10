Sparatoria Trieste due anni dopo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Sparatoria Trieste, Fsp Polizia: “Due anni dopo nulla è cambiato, il dolore come i problemi del Comparto. Il nostro grazie va ancora ai ‘Figli delle stelle’” “Due anni sono trascorsi dalla tragica Sparatoria avvenuta in questura, a Trieste, in cui hanno perso la vita Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Due anni dopo nulla è cambiato. Non è cambiato il dolore, sordo, cupo, per la perdita di due bravi poliziotti, quei ‘Figli delle stelle’ che tutta Italia ha imparato ad amare. Non è cambiata la rabbia, per un sistema che ancora non ha saputo dare risposte ai più seri problemi del Comparto. Non sono cambiati lo sconforto e la preoccupazione per i tanti colleghi che ogni giorno sfiorano la morte in ogni angolo d’Italia. Non è cambiato, ... Leggi su udine20 (Di lunedì 4 ottobre 2021), Fsp Polizia: “Duenulla è cambiato, il dolore come i problemi del Comparto. Il nostro grazie va ancora ai ‘Figli delle stelle’” “Duesono trascorsi dalla tragicaavvenuta in questura, a, in cui hanno perso la vita Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. Duenulla è cambiato. Non è cambiato il dolore, sordo, cupo, per la perdita di due bravi poliziotti, quei ‘Figli delle stelle’ che tutta Italia ha imparato ad amare. Non è cambiata la rabbia, per un sistema che ancora non ha saputo dare risposte ai più seri problemi del Comparto. Non sono cambiati lo sconforto e la preoccupazione per i tanti colleghi che ogni giorno sfiorano la morte in ogni angolo d’Italia. Non è cambiato, ...

Advertising

poliziadistato : Trieste, in corso operazione della #Squadramobile con perquisizioni e arresti a seguito delle indagini per una spar… - udine20 : Sparatoria Trieste due anni dopo - - ramses09975976 : RT @BaiettiFranco: POLIZIOTTI IN RIVOLTA: DRAGHI SE NE FREGA DEI NOSTRI UCCISI DAGLI IMMIGRATI.Sparatoria Trieste, Fsp Polizia scrive a Vox… - LeneLepre : RT @BaiettiFranco: POLIZIOTTI IN RIVOLTA: DRAGHI SE NE FREGA DEI NOSTRI UCCISI DAGLI IMMIGRATI.Sparatoria Trieste, Fsp Polizia scrive a Vox… - Tradecon1 : RT @BaiettiFranco: POLIZIOTTI IN RIVOLTA: DRAGHI SE NE FREGA DEI NOSTRI UCCISI DAGLI IMMIGRATI.Sparatoria Trieste, Fsp Polizia scrive a Vox… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Trieste Sparatoria Trieste, 'Due anni dopo nulla è cambiato' 'Due anni sono trascorsi dalla tragica sparatoria avvenuta in questura, a Trieste, in cui hanno perso la vita Matteo Demenego e Pierluigi Rotta . Due anni dopo nulla è cambiato. Non è cambiato il dolore, sordo, cupo, per la perdita di due ...

Trieste ricorda i suoi 'figli delle stelle' Lunedì 4 ottobre saranno trascorsi due anni dalla sparatoria in Questura a Trieste, nella quale persero la vita l'Assistente Matteo Demenego e l'Agente Scelto Pierluigi Rotta. Alle 9, nella Chiesa Beata Vergine del Rosario in piazza Vecchia, don ...

Sparatoria Trieste, "Due anni dopo nulla è cambiato" Sardegna Reporter Sparatoria Trieste due anni dopo Sparatoria Trieste, Fsp Polizia: “Due anni dopo nulla è cambiato, il dolore come i problemi del Comparto. Il nostro grazie va ancora ai ‘Figli delle ...

Sparatoria Trieste, “Due anni dopo nulla è cambiato” Sparatoria Trieste, Fsp Polizia, Valter Mazzetti: "Due anni dopo nulla è cambiato, il dolore come i problemi del Comparto".

'Due anni sono trascorsi dalla tragicaavvenuta in questura, a, in cui hanno perso la vita Matteo Demenego e Pierluigi Rotta . Due anni dopo nulla è cambiato. Non è cambiato il dolore, sordo, cupo, per la perdita di due ...Lunedì 4 ottobre saranno trascorsi due anni dallain Questura a, nella quale persero la vita l'Assistente Matteo Demenego e l'Agente Scelto Pierluigi Rotta. Alle 9, nella Chiesa Beata Vergine del Rosario in piazza Vecchia, don ...Sparatoria Trieste, Fsp Polizia: “Due anni dopo nulla è cambiato, il dolore come i problemi del Comparto. Il nostro grazie va ancora ai ‘Figli delle ...Sparatoria Trieste, Fsp Polizia, Valter Mazzetti: "Due anni dopo nulla è cambiato, il dolore come i problemi del Comparto".