Serie C, Viterbese: ufficiale l'esonero di Dal Canto (Di lunedì 4 ottobre 2021) VITERBO - Alessandro Dal Canto non è più il tecnico della Viterbese . La squadra laziale ha ufficializzato l'esonero dell'allenatore (soli tre punti, ma nessuna vittoria, in 7 gare del girone B di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 4 ottobre 2021) VITERBO - Alessandro Dalnon è più il tecnico della. La squadra laziale ha ufficializzato l'dell'allenatore (soli tre punti, ma nessuna vittoria, in 7 gare del girone B di ...

