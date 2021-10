Serie A. Koulibaly ancora nel mirino dei razzisti. Niente demagogia ma punizione severa dei singoli responsabili (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il grande difensore del Napoli Koulibaly diventa nuovamente bersaglio di insulti razzistici. La scena del delitto è lo Stadio Artemio Franchi di Firenze dove il Napoli di Spalletti, anche grazie al determinante contributo di Koulibaly, ha ottenuto la settima vittoria stagionale consecutiva che vale il primato in classifica. Già durante la gara dagli spalti erano piovuti insulti di ogni genere, ma al fischio finale è avvenuto l’episodio più grave. Qualche criminale ha urlato “scimmia” a Koulibaly . Un’offesa gravissima che nulla ha a che vedere con il tifo più acceso e la sana passione sportiva. Chi ha pronunciato questa offesa è un razzista e come tale deve esser trattato e punito per rispetto a Koulibaly ma anche per impedire che gli stadi possano nuovamente diventare nel post Covid la sentina ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il grande difensore del Napolidiventa nuovamente bersaglio di insultici. La scena del delitto è lo Stadio Artemio Franchi di Firenze dove il Napoli di Spalletti, anche grazie al determinante contributo di, ha ottenuto la settima vittoria stagionale consecutiva che vale il primato in classifica. Già durante la gara dagli spalti erano piovuti insulti di ogni genere, ma al fischio finale è avvenuto l’episodio più grave. Qualche criminale ha urlato “scimmia” a. Un’offesa gravissima che nulla ha a che vedere con il tifo più acceso e la sana passione sportiva. Chi ha pronunciato questa offesa è un razzista e come tale deve esser trattato e punito per rispetto ama anche per impedire che gli stadi possano nuovamente diventare nel post Covid la sentina ...

