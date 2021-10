Roma | Pecoraro Scanio | “Incendio Ponte Industria sospetto | ora basta”

(Di lunedì 4 ottobre 2021) In seguito all’aldell’, a, l’ex ministro Alfonsolancia in un video un invito all’unità “contro delinquenti che da anni appiccano incendi”. fsc/gtr su Il Corriere della Città.

In seguito all'incendio al Ponte dell'Industria, a Roma, l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio lancia in un video un invito all'unità "contro delinquenti che da anni appiccano incendi". fsc/gtr ...Il traffico sembra sotto controllo nel primo giorno feriale, dopo l'incendio del Ponte di Ferro, interdetto al transito di veicoli e pedoni, ...