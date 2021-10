Perugia, convalidato il fermo della madre del bimbo ucciso a coltellate (Di martedì 5 ottobre 2021) convalidato dal gip di Perugia il fermo per omicidio volontario aggravato della madre del bambino di due anni morto a Città della Pieve. Il giudice ha disposto per la donna la custodia cautelare in carcere. Sono considerati "numerosi e significativi" gli elementi d'accusa raccolti nei confronti della 44enne ungherese. Secondo gli inquirenti "la mole degli indizi raccolti" propende per una presunta responsabilità della madre del piccolo, la quale sarebbe l'unica ad aver trascorso le ore antecedenti all'evento delittuoso con il piccolo. Leggi su tg24.sky (Di martedì 5 ottobre 2021)dal gip diilper omicidio volontario aggravatodel bambino di due anni morto a CittàPieve. Il giudice ha disposto per la donna la custodia cautelare in carcere. Sono considerati "numerosi e significativi" gli elementi d'accusa raccolti nei confronti44enne ungherese. Secondo gli inquirenti "la mole degli indizi raccolti" propende per una presunta responsabilitàdel piccolo, la quale sarebbe l'unica ad aver trascorso le ore antecedenti all'evento delittuoso con il piccolo.

