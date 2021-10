Miriam Leone e le sopracciglia folte: 'Ero bullizzata, mi dicevano che ero Elio e le Storie Tese'. La replica social della band è tutta da ... (Di lunedì 4 ottobre 2021) La bella Miriam Leone , da giovane è stata presa in giro per il suo aspetto fisico . In particolare un dettaglio veniva preso di mira dai compagni di scuola: le sopracciglia folte . Proprio per questo ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) La bella, da giovane è stata presa in giro per il suo aspetto fisico . In particolare un dettaglio veniva preso di mira dai compagni di scuola: le. Proprio per questo ...

UgoBaroni : RT @BiancaBerry88: Visto che non funziona e dobbiamo passare il tempo, dove è fermo il vostro Instagram? Il mio si è fermato sulle sopracci… - infoitcultura : Miriam Leone e le sopracciglia folte: «Ero bullizzata, mi dicevano che ero Elio e le Storie Tese». La replica socia… - BiancaBerry88 : Visto che non funziona e dobbiamo passare il tempo, dove è fermo il vostro Instagram? Il mio si è fermato sulle sop… - megasabgio : @Ivan__soli Accussi solo Miriam Leone. Per piacere. - laandreamaria : RT @giorgiocappozzo: Elio: mi bullizzavano chiamandomi Miriam Leone. -