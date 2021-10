Metroid Prime open world? Un ex Retro Studios svela i piani scartati dal team per un gioco della serie (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un ex senior director di Retro Studios di Nintendo ha rivelato i piani scartati dello sviluppatore per un gioco Metroid Prime completamente open world. Bryan Walker, che è stato il direttore dello sviluppo di Retro e un produttore prima della sua partenza nel 2012, ha condiviso i dettagli durante una lunga intervista video con Kiwi Talkz. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 ottobre 2021) Un ex senior director didi Nintendo ha rivelato idello sviluppatore per uncompletamente. Bryan Walker, che è stato il direttore dello sviluppo die un produttore primasua partenza nel 2012, ha condiviso i dettagli durante una lunga intervista video con Kiwi Talkz. Leggi altro...

