“Lui è mio!”. Manuel Bortuzzo, succedono cose attorno al GF Vip. E Lulù si fa notare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ancora protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié a poche ore dalla diretta del ‘GF Vip 6’. Il giovane non è stato bene dal punto di vista della salute, infatti è stato colpito da febbre e dolori attribuibili molto probabilmente ad una cistite. Inoltre, è stata annunciata anche una novità clamorosa, della quale lui ne è ancora all’oscuro. Infatti, Alfonso Signorini ha voluto invitare l’ex fidanzata Federica, che potrà dunque parlare con il gieffino di argomenti che al momento non sono stati svelati. Ma è accaduto anche qualcosa al di fuori della Casa più spiata d’Italia e i due concorrenti del reality show di Canale 5 se ne sono accorti. La reazione in particolare della principessa è stata duramente criticata dal popolo del web, che sta iniziando a non gradire assolutamente ciò che sta facendo. Un atteggiamento che è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ancora protagonistiSelassié a poche ore dalla diretta del ‘GF Vip 6’. Il giovane non è stato bene dal punto di vista della salute, infatti è stato colpito da febbre e dolori attribuibili molto probabilmente ad una cistite. Inoltre, è stata annunciata anche una novità clamorosa, della quale lui ne è ancora all’oscuro. Infatti, Alfonso Signorini ha voluto invitare l’ex fidanzata Federica, che potrà dunque parlare con il gieffino di argomenti che al momento non sono stati svelati. Ma è accaduto anche qualcosa al di fuori della Casa più spiata d’Italia e i due concorrenti del reality show di Canale 5 se ne sono accorti. La reazione in particolare della principessa è stata duramente criticata dal popolo del web, che sta iniziando a non gradire assolutamente ciò che sta facendo. Un atteggiamento che è stato ...

Advertising

BruNOgrindxxx : @valegrande73 Ti dico che faccio il solito mestiere di mio padre con la differenza che lui guadagnava il doppio e l… - withongie : boh è proprio il mio mondo io voglio solo lui sono innamorata e basta - CarpaneseSilva1 : RT @IlGrandinato: In ospedale in urgenza con dente del giudizio cariato. Il chirurgo mi ha chiesto se ero vaccinato. Ho detto che nn lo ero… - vietatomorire4 : 'La mente dimentica, Serkan. Ma il cuore non dimentica. Il tuo cuore si ricorda di me'. Da un lato la speranza di l… - loeyiboy : nessun post smielato perché cosa quest'uomo ha fatto per me lo sa solo il mio cuore ?? lui e le persone che mi ascol… -