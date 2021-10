Luce dei tuoi occhi, trama 3^ puntata 5 ottobre: Emma denuncia Enrico (Di lunedì 4 ottobre 2021) La terza puntata di Luce dei tuoi occhi, andrà in onda eccezionalmente domani 5 ottobre. Le anticipazioni relative a questa puntata, rivelano che Emma Conti denuncerà Enrico alla polizia per l'incidente di Valentina quando noterà nel garage dei suoceri dell'uomo, un auto verde simile a quella ricercata per l'incidente occorso alla ragazza. Nel frattempo, Miranda scoprirà tutte le verità nascoste dalla sua famiglia ed ovviamente, non saprà come affrontarle. Infine, Davide si allontanerà da Luisa dopo aver fatto una scoperta sul suo passato. Luce dei tuoi occhi, trama 5 ottobre: Emma si avvicina gradualmente ad Enrico La ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 4 ottobre 2021) La terzadidei, andrà in onda eccezionalmente domani 5. Le anticipazioni relative a questa, rivelano cheConti denunceràalla polizia per l'incidente di Valentina quando noterà nel garage dei suoceri dell'uomo, un auto verde simile a quella ricercata per l'incidente occorso alla ragazza. Nel frattempo, Miranda scoprirà tutte le verità nascoste dalla sua famiglia ed ovviamente, non saprà come affrontarle. Infine, Davide si allontanerà da Luisa dopo aver fatto una scoperta sul suo passato.deisi avvicina gradualmente adLa ...

