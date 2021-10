Lega Pro, incontro tra Ghirelli e il Capo della Polizia al Viminale (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre, c’è stato un incontro importante presso il Viminale. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha infatti visto il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Lamberto Giannini. Presenti anche il Presidente del Comitato Etico, Francesco Cirillo, ed il Presidente dell’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Massimo Zanni. Il tema dibattuto nel colloquio è stato quello della riapertura degli stadi in seguito alla pandemia da Covid-19. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre, c’è stato unimportante presso il. Il presidentePro, Francesco, ha infatti visto il-Direttore GeneralePubblica Sicurezza, Lamberto Giannini. Presenti anche il Presidente del Comitato Etico, Francesco Cirillo, ed il Presidente dell’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, Massimo Zanni. Il tema dibattuto nel colloquio è stato quelloriapertura degli stadi in seguito alla pandemia da Covid-19. SportFace.

