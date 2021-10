La settimana che segna l'arrivo dell'autunno, con piogge e temporali (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - La settimana appena iniziata avrà un sapore decisamente autunnale: un freddo vortice carico di piogge e temporali è pronto infatti a spazzare l'Italia per diversi giorni. Un profondo ciclone sul nord Europa sospingerà masse d'aria molto fresca e umida verso il cuore del Mediterraneo, dando così origine a un'area di bassa pressione che insisterà per alcuni giorni su gran parte d'Italia dove il contesto meteo-climatico diverrà via via sempre più di stampo autunnale. Secondo ilMeteo.it, lunedì il tempo risulterà già assai instabile su Alpi, Prealpi, regioni di Nordovest, Toscana e Sardegna. Tra il pomeriggio e la sera è atteso un ulteriore e forte peggioramento sulla Liguria, ma anche sui settori alpini, prealpini e alte pianure del Nord e poi sulla Toscana. In provincia di Genova sarà piuttosto marcato il rischio di nubifragi e ... Leggi su agi (Di lunedì 4 ottobre 2021) AGI - Laappena iniziata avrà un sapore decisamente autunnale: un freddo vortice carico diè pronto infatti a spazzare l'Italia per diversi giorni. Un profondo ciclone sul nord Europa sospingerà masse d'aria molto fresca e umida verso il cuore del Mediterraneo, dando così origine a un'area di bassa pressione che insisterà per alcuni giorni su gran parte d'Italia dove il contesto meteo-climatico diverrà via via sempre più di stampo autunnale. Secondo ilMeteo.it, lunedì il tempo risulterà già assai instabile su Alpi, Prealpi, regioni di Nordovest, Toscana e Sardegna. Tra il pomeriggio e la sera è atteso un ulteriore e forte peggioramento sulla Liguria, ma anche sui settori alpini, prealpini e alte pianure del Nord e poi sulla Toscana. In provincia di Genova sarà piuttosto marcato il rischio di nubifragi e ...

