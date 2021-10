La fine delle campagne spaccatutto

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sembra il voto del ritorno alle basi o del. Il talk torna nel suo nulla e non produce più sconquassi elettorali, sta nel mondo parallelo di alcuni orari televisivi, una caverna platonica molto mal frequentata. L’offerta politica tradizionale, che corrisponde (un po’ per caso) al centrosinistra, riprende il suo primato nelle urne non tanto per una crescita di consensi, ma per l’esaurimentonovità estemporanee, dell’effimero populista. Virginia Raggi a Roma (e vale per gli altri casi di sindaci grillini), nel suo turno vincente e in modo travolgente al ballottaggio, aveva mobilitato e anche emozionato una gran parte di elettori. Era un’onda di cui lei stessa aveva pochissimo controllo, e anche pochissimo merito. Sembra un fenomeno che si crea solo con la convergenza tra una campagna di sfondamento (il vaffa dell’epoca), con l’attacco verbalmente violentissimo ...