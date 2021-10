Il candidato di Toti arranca, il centrosinistra vola al 48% (Di lunedì 4 ottobre 2021) In una giornata di pioggia torrenziale che ha anche causato allegamenti e lo spostamento di sede di alcune sezioni elettorali Savona si è ritrovata al ballottaggio tra Marco Russo, cattolico sostenuto da un’ampia coalizione di centro sinistra e Angelo Schirru, medico in pensione scelto da Toti per rimediare ai guai dell’amministrazione di destra. Sono più di 10 i punti di scarto: 48% Russo, 37% Schirru. Tra la vittoria al primo turno si è interposto, infatti, il risultato ottenuto dal candidato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 4 ottobre 2021) In una giornata di pioggia torrenziale che ha anche causato allegamenti e lo spostamento di sede di alcune sezioni elettorali Savona si è ritrovata al ballottaggio tra Marco Russo, cattolico sostenuto da un’ampia coalizione di centro sinistra e Angelo Schirru, medico in pensione scelto daper rimediare ai guai dell’amministrazione di destra. Sono più di 10 i punti di scarto: 48% Russo, 37% Schirru. Tra la vittoria al primo turno si è interposto, infatti, il risultato ottenuto dal… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

