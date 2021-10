GF Vip, Davide si confronta con i suoi compagni di stanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) Ieri Davide Silvestri si è confidato con alcuni suoi compagni di stanza: Soleil Sorge, Alex Belli e Nicola Pisu, riguardo il chiarimento avuto nelle ultime ore con Clarissa Selassié. L’attore nonostante non abbia legato molto con le tre principesse presenti nella casa, ha cercato un confronto con loro, per affrontare insieme un percorso pacato e sereno. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. L’attore vuole un parere dai suoi compagni di stanza Davide, nel corso della serata di ieri, ha rivelato ad Alex, Nicola e Soleil, che in questi giorni Miriana Trevisan gli ha confidato che, per una serie di ragioni, le tre sorelle Selassié ci sono rimaste male per alcuni suoi atteggiamenti. L’attore si è scusato con le tre compagne ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 4 ottobre 2021) IeriSilvestri si è confidato con alcunidi: Soleil Sorge, Alex Belli e Nicola Pisu, riguardo il chiarimento avuto nelle ultime ore con Clarissa Selassié. L’attore nonostante non abbia legato molto con le tre principesse presenti nella casa, ha cercato un confronto con loro, per affrontare insieme un percorso pacato e sereno. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più a riguardo. L’attore vuole un parere daidi, nel corso della serata di ieri, ha rivelato ad Alex, Nicola e Soleil, che in questi giorni Miriana Trevisan gli ha confidato che, per una serie di ragioni, le tre sorelle Selassié ci sono rimaste male per alcuniatteggiamenti. L’attore si è scusato con le tre compagne ...

hmybae : Vivo solo in funziona di vedere Manuel con la sua ex e sentire “Davide è il vip più salvato” #gfvip - trashitalia3 : perdonatemi per l'errore del tweet precedente. il vip più votato al televoto dovrà decidere chi dei tre concorrenti… - blogtivvu : Grande Fratello Vip, meno votato tra Davide, Samy, Nicola e Amedeo: cosa dicono i sondaggi #gfvip - anto19851 : @GFVIP_Official vai Davide mandali a casa nominatelo tanto ci siamo noi ha salvarlo che poverini che siete tutti ????… - infoitcultura : GF Vip, Lulù Selassiè insulta pesantemente Davide Silvestri: “Deve uscire!” -